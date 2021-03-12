Ermenistan basını kirli ittifakı itiraf etti! 248 PKK'lının cesedi morgda bekliyor

İşgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarıldığı Karabağ savaşında işgalci Ermenilere desteğe giden PKK militanlarının cesedi Erivan’daki morglarda kaldı. Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Danışmanı Behruz Hasanov, Azerbaycan bu ölüler arasında PKK militanların bulunduğunu söyledi.

Ermenistan Sağlık Bakanlığı ülkede halen sahibi çıkmayan 248 cesedin morglarda bekletildiğini resmen doğruladı. Ermeni medyası, bu cesetlerin ülke dışından gelen militanlara ait olduğunu yazdı. Ermeni kanalı Azat TV, Ermenistan ve Karabağlı ailelerin ölülerini teslim aldığını ve aradan geçen dört aylık süreye rağmen bekletilen cesetlerin ciddi bir problem teşkil ettiği bilgisini paylaştı.

KARA PROPAGANDA ÇÖKTÜ

Gazetemize konuşan Behruz Hasanov "Savaş döneminde birçok Ermeni destekçisi ülke bize paralı savaşçı iftirası attı. Oysa Ermeni çeteler arasında yüzlerce farklı ülkelerden gelen militan savaştı. Bize saldıran odaklar bunları görmedi. Şimdi Erivan’da yaşanan olay kara propagandanın çöktüğünün ispatıdır. Azerbaycan devleti, cephede şehit düşen ve gazi olan askerlerinin listesini savaştan 20 gün sonra sonlandırdı. Kimliği belirlenemeyen, muallakta kalan tek bir naaşımız yok. Çünkü bizim saflarımız netti"’ diye konuştu.

BİRÇOK ÜLKEDEN MİLİTAN TAŞIDILAR

Behruz Hasanov "Ermenistan kanadı ise aradan geçen dört aylık zaman zarfına rağmen morglarında ceset bekletiyor. Çünkü bu cesetler Ermenistan ya da Karabağ’da yaşayan Ermenilere ait değil. Kanada, Suriye, İran, ABD, Fransa ve Lübnan gibi ülkelerden Karabağ’a yüzlerce militan taşındı. Onlardan önemli bir kısmı da cephede öldürüldü. Cesetlerin yapılan otopsilere rağmen sahibi çıkmadı. Bu kiralık katillerden önemli bir kısmı da Suriye, Irak ve İran’dan gelen PKK’lı teröristler. Uzun süre gizlediler ancak bu skandalı hükûmet içerisindeki muhalifler ortaya çıkardı. Sağlık Bakanlığı da itiraf etmek zorunda kaldı’’ dedi.

ERMENİSTAN ÜNİFORMASIYLA SAVAŞTILAR

Azerbaycan hükûmetinin elinde cephede sağ yakaladığı işgal unsurları bulunduğunu kaydeden Hasanov "Bu kişiler arasında başka ülkelerden gelen çete mensupları da var. Bugün Rusya’nın ara buluculuğunda bize karşı savaşmak için Lübnan’dan gelen bir keskin nişancı kadın teslim edildi. Ancak hâlen bu kadın gibi başka teröristler var elimizde. PKK’lı teröristlerle birlikte bu ithal çeteler Ermenistan üniformaları ile bize karşı savaştı. Birçoğunun cesedini yok ettiler. İşgalden kurtarılan yerlerde bu yönde birçok delile rastladık. Tıpkı Afrin’de, Tel Abyad’da, Irak’ta olduğu gibi tüneller kazmışlar. Dağ girişlerinde karargâh yapmışlar. Bu ve benzeri geride bıraktıkları birçok izler var’’ ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı eski danışmanı Hasanov’a göre Ermenistan 44 günlük savaş sürecinde altı binden fazla kayıp verdi ve bu kayıpların 1,600’dan fazlası Ermenistan dışından gelen ithal militanlara ait.

1.600 İTHAL MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ

Ermenistan, Azerbaycan ile yapılan 44 günlük savaşta altı binden fazla kayıp verdi. Bu kayıpların 1.600’den fazlası Ermenistan dışından gelen ithal militanlara ait. Lübnan'dan gelen bir kadın keskin nişancı (sniper) da Azerbaycan askerleri tarafından yakalanarak Rus güvenlik güçlerine teslim edildi.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ