Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'na füzeyle saldırdı
Ermenistan ordusunun Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı'na füze saldırısı düzenlediği bildirildi.
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun saat 21.00 sularında Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın Yevlah ilinden geçen kısmına füze saldırısı düzenlediği belirtildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev paylaştı!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 6, 2020
🔹Ermenistan’ın, #Azerbaycan’ın Yevlah bölgesinde Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattına düzenlediği saldırıda atılan roketler, boru hattının sadece 10 metre uzağına düştü. pic.twitter.com/Lj0lknn3P1
Açıklamada, saldırının Azerbaycan ordusunca önlendiği kaydedildi.
BTC Petrol Boru Hattı'nın Avrupa'nın enerji güvenliğinde önemli rol oynayan büyük stratejik proje olduğu vurgulanan açıklamada, Ermenistan ordusunun saldırısı "terör eylemi" olarak nitelendirildi.
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