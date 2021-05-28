AjansHaber.com.tr Dünya Azerbaycan'dan tepki: Buna son verilmeli!

Ermenistan ateşkesi ihlal diyor: 1 Azerbaycan askeri yaralandı

Ermenistan ordusu bir kez daha ateşkesi ihlal etti. Nahçıvan’da bulunan Azerbaycan askerlerine ateş açıldı, bir asker yaralandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ihlale tepki gösterdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın Nahçıvan’da bulunan Azerbaycan askerlerine yönelik ateşkes ihlali dolayısıyla bir açıklama yaptı.

"UZAK DURULMALI"

Açıklamada, "Ermenistan saldırgan tutumuna son vermeli, sınırların dokunulmazlığına riayet etmeli ve bölgede durumu gerginleştiren teşebbüslerden uzak durmalı" denildi.

Rusya ve Ermenistan Savunma Bakanları da Karabağ konusunu görüştü. Görüşmede sınırdaki gerginlik ve sorunların değerlendirildiği açıklandı.

BİR AZERBAYCAN ASKERİ YARALANDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Babek şehrinde Azerbaycan askerlerine Ermeni ordusu tarafından ateş açıldı.

Saldırıda bir Azerbaycan askeri yaralanırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Ateşkes ihlali yapan Ermeni kuvvetlere karşılık verildiği, bölgede durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altına olduğu da belirtildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
6 Ermeni asker mayın döşerken yakalandı
Almanya'da "Bir Ev (House of One)" temeli atıldı
Uygur Türklerini kobay olarak kullanıyorlar
Türkiye'yi örnek alarak hazırladık
Yedi yıllık müzakereler sona erdi
İki göçmen bebeğin cansız bedeni kıyıya vurdu
Beyaz Saray Sözcüsü gazeteciyi böyle azarladı