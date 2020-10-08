Ermenistan askerleri konvoyu bırakıp kaçtı

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan'a karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor.

Azerbaycan ordusu işgalden çok sayıda alanı kurtarırken Ermenistan ordusu çatışma bölgesinde çok sayıda aracını bırakıp kaçtı.

Ermenistan askerlerinin bırakıp kaçtığı araçlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Ermenistan ordusu, 'stratejik çekilme'lerine devam ediyor!



🔹İşgalci Ermenistan Ordusu, Dağlık #Karabağ'da, içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve askeri ekipman bulunan büyük bir konvoyu bırakıp kaçtı. pic.twitter.com/IW1Hbx8dfa — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 7, 2020

Görüntülerde kaçan Ermenistan askerlerinin araçları ve eşyaları yer aldı.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için başlattığı askeri harekâtın 11. gününde ilerleyiş sürdü. Dün Ermenistan'ın ağır kayıplar verdiği cephede yaşananlar şöyle:

25 KM DERİNLİĞE İNİLDİ

Dağlık Karabağ'da 25 kilometre derine inmeyi başaran Azerbaycan ordusu, bugüne kadar 27 yerleşim yerini işgalden kurtardı. Ermenistan ordusunun 5. Muhrip Alayı komuta gözlem mıntıkası, 1 tank ve 3 topu imha edildi.

PANİKLE KENDİ TANKLARINI VURDULAR

Ciddi mühimmat ve yakıt temini sorunlarıyla karşılaşan Ermenistan birlikleri irtibat kopukluğu nedeniyle birbirlerine ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait bir tankın arkasındaki 3 tank tarafından panikle düşmandan kaçarken vurulduğunu duyurdu. Ermenistan 1. Motorlu Tüfek Alayı, yiyecek yetersizliğinden dolayı gıda tedariki ve yakıt sorunları yaşayınca askeri noktayı bırakıp kaçtı.