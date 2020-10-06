Bakan Çavuşoğlu, 'MİNSK eş başkanlarıyla defalarca görüştüm. Somut bir planınız var mı? Yok. Ermenistan 30 yıldır işgalin tadını çıkarıyor. İşgalciyle mağdur edilen ülke Azerbaycan'ı aynı kefede tuttular. Böyle gitmeyeceğini tüm dünya anlamalıdır' dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Sıkışan Ermenistan sivil yerleşimlere saldırmaya başladı. Bu insanlık suçudur, Ermenistanın içine düştüğü çaresizliğin göstergesidir"

"(MİNSK ülkeleri) İşgalciyle mağdur edilen ülke Azerbaycan'ı aynı kefede tuttular. Böyle gitmeyeceğini tüm dünya anlamalıdır"

"Dünyadan gelen çağrılara bakıyoruz, hep ateşkes hep ateşkes. Ateşkes olmuştu sonra ne oldu, Ermenistan yine saldırdı. Ermenistan’a Azerbaycan topraklarından çekil demeleri lazım"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Ermenistan devleti terörist düşünceye sahiptir. Maksatlarına kavuşmak için kırmızı çizgileri yoktur"