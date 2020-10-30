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Ermenistan 1. Ordu Komutan Yardımcısı Arustamyam öldürüldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da ateşkese rağmen devam eden çatışmalarda Ermenistan'ın 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Viktor Arustamyan'ın öldürüldüğünü duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin 18. motorlu piyade tümeninin savunma bölgesinde bulunan araç konvoyuna ateş açılması sonucunda 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Victor Arustamyan'ın öldürüldüğünü bildirdi.

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