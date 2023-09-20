Ermeniler silah bırakmayı kabul etti!

Azerbaycan ordusu dün Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldığını duyurmuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev operasonun ne kadar süreceğine ilişkin, Bakü'nün tavrını ortaya koydu. Aliyev, "Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak." açıklamasını yaptı.

Ermenistan silah bıraktı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bugün Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetleri ve yasadışı Ermeni silahlı gruplarının unsurlarının silahlarını bıraktığını, savaş mevzilerini ve askeri mevzilerini terk ettiğini ve anti-terör operasyonunun durdurularak anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı bugün yaptığı duyuruda, “Karabağ'ın Ermeni nüfusunun temsilcilerinin Rus barış gücü aracılığıyla yaptığı başvurusu dikkate alınarak, 20 Eylül 2023 saat 13.00'da aşağıdaki şartlar doğrultusunda, lokal nitelikli anti-terör önlemlerinin durdurulması konusunda anlaşmaya varıldı:

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı güçleri ve yasa dışı Ermeni silahlı grupları silah bırakıyor, savaş mevzilerini ve askeri karakolları terk edererek tamamen silahsızlandırılıyor. Ermeni silahlı güçleri Azerbaycan topraklarından çekiliyor, yasa dışı Ermeni silahlı grupları feshediliyor.

Paralel olarak tüm silah-mühimmat ve ağır ekipmanlar teslim ediliyor.

Yukarıda belirtilen süreçlerin Rus barış gücü ile koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanıyor.”

Rus basını: Karabağ Ermenileri yarın Azerbaycanlı yetkililerle bir araya gelecek

Rus IFAX haber ajansının abonelerine geçtiği son dakika bilgisine göre Karabağ Ermenileri lağvedilmeyi ve silahları tamamen bırakmayı kabul etti. IFAX, "Karabağ Ermenileri yarın Azerbaycanlı yetkililerle bir araya gelecek" dedi.

Sputnik'in Ermenistan servisi ise Karabağ'da ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Ermenistan'dan açıklama

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık Sözcüsü, "Ermeniler teorik olarak Azerbaycan altında yaşayabilir ancak diyalog hayati. Azerbaycan'ın insani koridor önerisi etnik temizliğe davettir" dedi.

Karabağ'da 60'tan fazla askeri mevzi Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazov, Karabağ'daki Ermenistan silahlı güçlerinin 60'tan fazla mevzisinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini, 20'ye yakın askeri araç, 40'tan fazla top, 30'dan fazla havan topu, 2 uçaksavar sistemi ve 6'dan fazla elektronik harp istasyonunun imha edildiğini açıkladı.

Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki antiterör tedbirlerinin başarıyla devam ettiğini bildirdi.

Albay Eyvazov, "Tedbirler kapsamında Ermenistan silahlı güçlerinin 60'tan fazla mevzisi Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti. 20'ye yakın askeri araç, 40'tan fazla top, 30'dan fazla havan topu, 2 uçaksavar sistemi ve 6'dan fazla elektronik harp istasyonu imha edildi." bilgisini paylaştı.

Dün ne oldu?

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Üçlü deklarasyon hükümlerinin sağlanması, Karabağ ekonomik bölgesinde işlenen büyük çaplı provokasyonların önlenmesi, Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin silahsızlandırılarak topraklarımızdan çekilmesi, askeri altyapılarının etkisiz hale getirilmesi, kurtarılmış topraklara dönen sivil nüfusun yanı sıra yeniden inşa ve imar çalışmalarında yer alan sivil işçilerin ve askeri personelin güvenliğinin sağlanması ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin anayasal yapısının yeniden tesis edilmesi amacıyla bölgede yerel nitelikte anti-terör tedbirleri başlatılmıştır" denildi.

"Ermeni güçleri silahsızlandırılmalı"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı bölücü kukla rejim kendini feshetmeli, Ermeni silahlı güçleri silahsızlandırılmalıdır. Karabağ’daki Ermeni asıllı sivillerin hakları ve güvenlikleri, Azerbaycan Anayasası ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde sağlanacaktır" dedi.

"Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmamıştır"

Bakanlık, başlatılan operasyonda sivillerin ve altyapı tesislerinin hedef alınmadığını vurgulayarak, "Alınan tedbirler çerçevesinde, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin ön cephe ve derin mevzilerinin yanı sıra muharebe araçları ve askeri tesisleri de yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak devre dışı bırakılıyor. Sivillerin ve altyapı tesislerinin hedef alınmadığını, yalnızca meşru askeri hedeflerin etkisiz hale getirildiğini yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus Barış Gücü Komutanlığı ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi Başkanlığına devam eden faaliyetlerle ilgili bilgi verildiği belirtildi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait radar istasyonunu vurdu

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Karabağ’da başlatılan operasyon kapsamında Ermenilere ait radar istasyonunu vurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Azerbaycan topraklarında Hocavend bölgesi yönünde Ermenistan silahlı kuvvetleri birliklerine ait P-18 radar istasyonu (RLS) birliklerimizin isabetli atışıyla imha edildi” denildi.

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunu vurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında “Ağdara istikametinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetlerinin 5'inci savunma tugayına ait mühimmat depolarından biri imha edildi” denildi.

1 sivil hayatını kaybetti

Azerbaycan Başsavcılığı, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı birliklerin Şuşa'ya düzenlediği havan topu saldırısında 1 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı birliklerce Şuşa'ya havan toplarıyla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu Şuşa Devlet Korusunda mühendis olarak görev yapan Vidadi Ferhadov'un yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bakan Güler Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyonun ardından Azerbaycanlı mevkidaşı Zakir Hasanov ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Hasanov'un Güler'e Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde başlattığı terörle mücadele faaliyetleri hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

Bakan Güler ise Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu kaydetti.

Ermenistan: Azerbaycan sınırında durum stabil

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan sınırında durum stabil, Karabağ'da askerimiz yok" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, "Azerbaycan ile temas halindeyiz, kısa süre içinde açıklama yapacağız" açıklamasında bulundu.

AB'den operasyonların durdurulması çağrısı

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, diyalog çağrısı yaparak operasyonun durdurulmasını istedi.

Karabağ'da mayın patlamıştı

Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı polisin şehit olduğunu bildirildi.

Azerbaycan Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Servisinden yapılan ortak açıklamada, Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunun 58. kilometresinde, Azerbaycan Otomobil Yolları Devlet Ajansına (Azerotoyol) ait kamyonun mayının üzerinden geçtiği kaydedildi.

Geçiş anında meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, olay yerine giden polis aracının da saat 04.30 sıralarında başka bir mayının üzerinden geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, yasa dışı Ermeni güçlerce döşenen mayının infilak etmesi sonucu 4 polis memurunun şehit düştüğü ve terör eylemi olarak nitelendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu Azerotoyol çalışanı 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.