Ermeni ordusunun kritik ismi ağır yaralı

Azerbaycan-Ermenistan hattında gerilim sürüyor. Ermenistan'ın alçak saldırılarına Azerbaycan tarafından misliyle karşılık geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ı gece boyunca Madagiz'den Ağdara yönüne hareket eden Ermeni ordusuna ait zırhlı araçlardan oluşan konvoy ve onlara destek veren bir topçu bataryası, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin uçakları ve bu yönde bulunan Azerbaycan askeri birlikleri tarafından imha edildiğini bildirdi. Azerbaycan savunma Bakanlığı'nın yeni açıklamasına göre Ermenistan ordusunun kritik ismi ağır yaralandı.

Azerbaycan, Ermenistan'a karşı üst üste elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. Azerbaycan-Ermenistan hattında gerilim sürüyor. Ermenistan'ın alçak saldırılarına Azerbaycan tarafından misliyle karşılık geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ı gece boyunca Madagiz'den Ağdara yönüne hareket eden Ermeni ordusuna ait zırhlı araçlardan oluşan konvoy ve onlara destek veren bir topçu bataryası, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin uçakları ve bu yönde bulunan Azerbaycan askeri birlikleri tarafından imha edildiğini bildirdi. Azerbaycan savunma Bakanlığı'nın yeni açıklamasına göre Ermenistan ordusunun kritik ismi ağır yaralandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Vagif Dargahli, Ermenistan Ordusu 18. Motorlu Tüfek Tümeni 9'uncu Alay Komutanı Albay Artyom Pogosyan'ın Azerbaycan Ordusu'nun yürüttüğü operasyon sonucunda ağır yaralandığını açıkladı.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusunun motorlu piyade alayını imha ettiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, yaptığı açıklamada, "Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal ettiği Hocavend bölgesinde konuşlu 3. Martuni motorlu piyade alayı darmadağın edildi." ifadesini kullandı.

İnsan ve askeri teçhizat kaybına uğrayan düşman alayının tamamen imha edildiğini ifade eden Dergahlı, düşman ordusunun komutanlığının herkesi ölü ve yaralıların tahliyesine yardım etmeye çağırdığını aktardı.