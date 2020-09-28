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Ermeni kasabı Lernik Babayan öldürüldü

İşgal altındaki Dağlık Karabağ'daki sözde yetkililer, Ermenistan ordusuna ait kritik bir ismin öldürüldüğünü duyurdu.

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında çatışmalar devam ediyor.

Ermenistan’ın saldırıları sonrası başlayan olaylarda çok sayıda Ermeni askeri öldürüldü.

Sabah saatlerinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 550 Ermeni askerinin öldürüldüğü bildirildi.

İşgal altındaki Dağlık Karabağ’ın sözde yetkilileri, 28 Ermeni askerinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Talış köyü yakınlarında devam eden çatışmalarda, Ermeni Hava Taburunun Komutanı Yarbay Lernik Babayan öldürüldü. Komutasındaki birlikte ise büyük kayıplar var. Babayan Karabağ'da yaşanan katliamlar gururla anlatan isimlerden biriydi. Ermenistan'da belgesellere konu olan Babayan, PKK elebaşlarından Murat Karayılan'la görüşmüştü.

Babayan kimdir?

İşgalci Ermenistan’ın önemli figürlerinden biri olan Babayan, 2016’daki çatışmalarda aktif rol oynadı. Babayan, Karabağ'da yaptığı katliamlar ile biliniyordu. PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ı ziyaret etmişti.

Ermenistan şokta

Bölgeden edinilen bilgilere göre, 22 Ermeni tankı ve zırhlı araç, 15 uçaksavar füze, 18 İHA, 8 topçu parçası imha edildi. Bunun yanında Ermenistan’a ait 3 mühimmat deposunun imha edildiği öğrenildi.

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