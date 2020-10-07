Ermeni kadının sözleri gündem oldu
Ermeni kadının Azerbaycan askerlerine söyledikleri gündem oldu.
Azerbaycan ordusu Karabağ'da Ermenistan tarafından işgal edilen köyleri tek tek kurtarıyor. Kurtarılan köylerden birinde Ermeni bir kadının Azerbaycan askerlerine "Topraklarınıza hoş geldiniz" dediği görüntüler ortaya çıktı. O görüntüler büyük beğeni topladı.
Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da ilerlemesinin ardından Ermenistan işgalindeki köyler de tek tek kurtarılıyor. O köylerden birinde kameraya yansıyan görüntülerde evinden çıkan Ermeni bir kadının askerlere “Topraklarınıza hoş geldiniz.” dediği görüldü. Azerbaycan'da yayın yapan Ictimai TV'nin sosyal medya hesabından yayınlanan görüntü büyük beğeni topladı.
"TOPRAKLARINIZA HOŞ GELDİNİZ!"#Azerbaycan ordusu #Karabağ'da #Ermenistan tarafından işgal edilen köyleri tek tek kurtarıyor.— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 7, 2020
🔹Kurtarılan köylerin birinde Ermeni bir kadın Azerbaycan askerlerine "Topraklarınıza hoş geldiniz" dedi. O görüntüler büyük beğeni topladı. pic.twitter.com/5L2YFyY70q
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