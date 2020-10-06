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Ermeni halkı ile Azerbaycan halkının arasındaki farkı anlatan o video

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği mücadele tüm hızıyla devam ederken, Ermenistan'dan gelen görüntü iki halk arasındaki farkı ortaya koydu.

Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Operasyon ile ağır kayıplar veren Ermenistan, kayıplarını kamoyundan gizlemek ve askerin moralini yüksek tutmak için elinden gelen tüm propoganda araçlarını kullanıyor. Ermenistan'da yayın yapan bir tv kanalının Ermeni vatandaşlarla yaptığı propoganda çalışması alay konusu oldu. Görüntülerde Ermeni bir vatandaşın Azerbaycan'a meydan okuduğu anlarda bölgenin bombalanması ile meydan okuyan vatandaşın korku içinde bölgeden kaçtığı anlar yer alıyor. Benzer video ise Azerbaycan'da yayın yapan bir tv kanalında yayınlandı. Fakat arada büyük bir fark var. Bölge bombalanırken konuşan Azerbaycanlı Türk konuşmasını dahi bölmüyor ve kanlarının son damlasına kadar savaşacaklarını söylüyor.

İşte Ermeni halkı ile Azerbaycan halkının arasındaki farkı anlatan o video...

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