Ermeni askerler ayaklarından zincirleniyor
Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını almak için Ermenistan'a yönelik yürüttüğü operasyon devam ediyor. Dağlık Karabağ cephesinde bir grup Ermeni askeri esir alındı.
Ermeni komutanlar, askerler mevzileri bırakıp kaçmamaları için ayaklarını zincirledikleri ortaya çıktı.
⚠️HASSAS İÇERİK— EHA Gündem (@eha_gundem) October 3, 2020
▪️Dağlık Karabağ'daki Ermeni askerlerinin, kaçmasınlar diye bulundukları mevzilere zincirlendikleri görüntüler ortaya çıktı.
▪️Dün Ermeni güçlerinden ele geçirilen kamyonlarda da, şoför koltuklarında zincirler bulunmuştu
📹@COIN_TR1pic.twitter.com/JqDfEsgv2S
ŞOFÖRLERİ DE DİREKSİYONLARA ZİNCİRLEDİLER
Azerbaycan ordusunun ele geçirdiği Ermenistan'a ait zırhlı araçların içi görenleri dehşete düşürdü.
Ermeni komutanlar şoförlerin kaçmaması için askerleri direksiyona kilitledikleri görüntülendi.
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