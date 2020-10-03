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Ermeni askerler ayaklarından zincirleniyor

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını almak için Ermenistan'a yönelik yürüttüğü operasyon devam ediyor. Dağlık Karabağ cephesinde bir grup Ermeni askeri esir alındı.

Ermeni komutanlar, askerler mevzileri bırakıp kaçmamaları için ayaklarını zincirledikleri ortaya çıktı.

ŞOFÖRLERİ DE DİREKSİYONLARA ZİNCİRLEDİLER

Azerbaycan ordusunun ele geçirdiği Ermenistan'a ait zırhlı araçların içi görenleri dehşete düşürdü.

Ermeni komutanlar şoförlerin kaçmaması için askerleri direksiyona kilitledikleri görüntülendi.

 

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