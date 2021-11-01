Erman Toroğlu: Kulüpler Birliği'nde büyük yangın var

Galatasaray - Gaziantepspor maçı sonrası A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında konuşan Erman Toroğlu önemli açıklamalar yaptı. Kulüpler Birliği'nin, Merkez Hakem Komitesi'nden (MHK) oldukça rahatsız olduğunu belirten Toroğlu, "Türkiye'de başka bir yangın var. Kulüpler Birliği'nden 2 tane yönetici aradı. Salı günü toplanacaklarmış, bayağı büyük yangın var!" dedi.

"Hakemliğin içinde mafya grupları var"

Sabah Gazetesi'nde yer alan köşesinde de konuya değinen Erman Toroğlu, hakem camiasının içinde bazı kişilerin mafyalaşıp, güç topladığını iddia etti. Toroğlu, "Beni mahkemeye verebilirler. Çok net söylüyorum, organize işler oluyor oralarda. Kulüpler gidiyor; başkanlar gidiyor, oyuncular gidiyor, bunların hepsi orada var. Babadan oğula geçiyor, arkadaşa geçiyor, bunların temizlenmesi lazım" dedi.

'Biz Serdar Tatlı'yı beğeniyorduk ama..."

Toroğlu, geçtiğimiz günlerde istifasını sunan eski MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın Kulüpler Birliği ile problemi olmadığını belirterek, "Beni arayan iki yönetici de şunu söyledi: 'Biz Serdar Tatlı'ya git demedik. Serdar Tatlı'yı da beğeniyorduk ama bu hakemlik aleminde gruplar var' dediler" ifadelerini kullandı.