Erman Toroğlu eski avukatıyla evlendi

73 yaşındaki futbol yorumcusu Erman Toroğlu, eski avukatı Ezgi Yavuz'la dünya evine girdi.

Ezgi Yavuz kimdir?

Geçtiğimiz Salı günü İspanya'ya giden Toroğlu, 39 yaşındaki Ezgi Yavuz ile Barselona'da evlendi. Galatasaray üyesi olduğu öğrenilen Ezgi Yavuz, İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapıyor.

Toroğlu ve Yavuz çifti, kısa bir süre önce Cihangir sokaklarında el ele yürürken görüntülenmişti.

Eski eşi Şükran Toroğlu ile 2017 yılında boşanan Erman Toroğlu'nun 2 çocuğu bulunuyor.