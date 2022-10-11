Erling Haaland'ın serbest kalma bedeli belli oldu!

Borussia Dortmund forması ile gösterdiği performans ile tüm futbolseverlerin kısa sürede favori oyuncusu olan ve yaz transfer döneminde Premier Lig devi Manchester City'ye imza atan Erling Haaland gösterdiği performansla olağanüstü bir çıkış yakalamış durumda.

22 yaşındaki futbolcu rekorları bir bir kırarken, değerine değer katmaya da devam ediyor.

Tarih Yazdı

Şampiyonlar Ligi'nde sahne aldığı 22 maçta 28 gole imza atan Haaland, bu sayıya en genç yaşta ulaşan ilk futbolcu oldu. 22 yaşındaki yıldız ayrıca Devler Ligi tarihinde Chamakh (Arsenal) ve Torres’in (Manchester City) ardından bir İngiliz takımının formasıyla turnuvadaki ilk üç maçında da gol atan üçüncü isim oldu.

İlk 9 maçta 15 gol

Erling Haaland, Premier Lig'de şu ana kadar 9 maçta şans buldu. Norveçli yıldız, Premier Lig'de çıktığı ilk 9 haftada rakip fileleri 15 kez havalandırdı. 22 yaşındaki genç oyuncu aynı maç sayısında en fazla gol atan Premier Lig oyuncusu unvanının sahibi oldu. Erling Haaland, Premier Lig'de üst üste 3 iç saha maçında hat-trick yapma başarısı gösterdi. Norveçli santrfor, Premier Lig'de üst üste 3 iç saha maçında hat-trick yapan ilk isim oldu.

Hat-Trick kralı

Erling Haaland, Premier Lig tarihinde 3 hat-trick başarısına en hızlı ulaşan oyuncu unvanının da sahibi oldu. Norveçli yıldız bu başarıya 8 maçta ulaştı. Erling Haaland'dan önceki Premier Lig rekoru 48 maçtı. Norveçli santrfor ilk 4 deplasman maçının tamamında gol atan ilk futbolcu oldu. Norveçli yıldız oyuncu, 52 yıl sonra Manchester United'a karşı hat-trick yapan ilk Manchester City oyuncusu unvanını ele geçirdi. Erling Haaland'dan önce bu başarıya 1970'de Francis Lee ulaşmıştı.

Şaşırtan başvuru

Geçtiğimiz günlerde Avrupa basınında yer alan haberlere göre Erling Haaland'ın Premier Lig'de adeta dengeleri bozması sonrası İngiliz futbolseverler de şaşırtan bir kampanya başlattı. 'Erling Haaland bir robot olduğu için Premier Lig'den ihraç edilmeli' şeklinde başlatılan imza kampanyası Birleşik Krallık'ın dijital dilekçe sayfası üzerinden yapıldı. İngiliz futbolseverler kampanyaya büyük ilgi gösterirken, kısa süre içerisinde 2 milyon kişi katılım gösterdi.

Çılgın rakam

The Athletic'te yer alan habere göre Norveçli golcünün serbest kalma bedeli de ortaya çıktı. Haaland'ın sözleşmesinde 2024 yazından itibaren geçerli olacak 200 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor.

Premier Lig dışındaki takımlar

Yıldız futbolcunun serbest kalma maddesinde önemli bir detay da bulunuyor. Haaland Manchester City'de kaldığı sürece hiçbir Premier Lig ekibi bu maddeyi kullanamayacak. İngiltere dışındaki kulüpler 200 milyon Euro'yu gözden çıkarmaları halinde golcü futbolcuyu 2024 yazından sonra kadrolarına katabilecekler.