Erling Haaland, Dortmund'u çeyrek finale taşıdı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Borussia Dortmund ile Sevilla karşı karşıya geldi. Ev sahibi Borussia Dortmund rakibi ile sahasında 2-2 berabere kalsada deplasmanda 3-2 kazandığı için çeyrek finale yükselen taraf oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Borussia Dortmund, sahasında İspanyol ekibi Sevilla ile 2-2 berabere kaldı, totalde rakibine 5-4 üstünlük sağladı ve adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Borussia Dortmund ile Sevilla, Signal Iduna Park'ta karşı karşıya geldi.

HAALAND'IN GECESİ

Alman ekibine turu getiren golleri 35 ve 54. dakikada Norveçli yıldız Erling Haaland kaydetti. 20 yaşındaki golcü oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 20 gole en erken ulaşan golcü oyuncu olarak da tarihe geçti.

6 MAÇ 10 GOL 1 ASİST

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta sahaya çıkan Haaland 10 gol ve 1 asist kaydetti. Totalde ise bu sezon 29 maçta sahaya çıkan Norveçli yıldız 31 gol ve 8 asist ile oynadı.

Sevilla'nın golleri ise 69. dakikada ve 90+6. dakikada Youssef En-Nesyri'den geldi.