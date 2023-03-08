Erkekler, kadınlardan daha fazla ücret alıyor!

DİSK’in yayımladığı Kadın Emeği Raporu‘na göre; Türkiye’de geniş tanımlı kadın işsiz sayısı 4 milyonu aşarken 12 milyon kadın; ev işleri, aile ve kişisel nedenlerden dolayı çalışma hayatına dahil olamıyor.

Türkiye genelinde kadın istihdamı erkek istihdamının yarısı kadar

Türkiye genelinde istihdam edilen kadın sayısı, erkeklere göre yarı yarıya düşüş gösteriyor. OECD verilerine göre, Türkiye’de kadın istihdamı yüzde 34,3 iken erkek istihdamı yüzde 70,7 oranında seyrediyor.

Son beş yılda kadın istihdamı sadece 1,9 puan arttı

Türkiye’de kadın-erkek istihdam oranlarını yıllara göre incelendiğinde, 2018-2022 yılları arasındaki son beş yıllık dönemde kadın istihdamının çok düşük bir puanda artış gösterdiği görüldü.

Yayınlanan raporda, 2018 yılında yüzde 29,4 olan kadın istihdamı, 2022 yılının Aralık ayında 1,9 puan artarak yüzde 31,3’e yükseldi.

Kadın işsizliği AB ve OECD üye ülkelerin 2 katından fazla

Türkiye’de her geçen gün artan işsiz kadın sayısı OECD verilerine göre; yüzde 12,7 ile AB ve OECD üye ülke ortalamalarının 2 katından fazla olduğu açıklandı.

Türkiye’de geniş tanımlı kadın işsiz sayısı 4 milyonu aştı

Son 5 yılda dar tanımlı kadın işsizlik oranı yüzde 14 civarındayken, geniş tanımlı kadın işsizlik oranı artış göstermeye devam ediyor.

Yapılan araştırmalara göre 2018 yılında dar tanımlı resmi kadın işsiz sayısı 1,4 milyon kişi iken 2022 Aralık ayında 1,7 milyon kişiye ulaştığı görüldü. Aynı dönemde geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 23,5’ten, yüzde 29,5’e yükselerek 4 milyon 82 bin kişiye ulaştı.

12 milyon kadın ev işleri, ailevi ve kişisel nedenlerle çalışma hayatına dâhil olamıyor

Yapılan araştırmalara göre kadınlar ev işleri, aile ve kişisel nedenlerden dolayı çalışma hayatına dahil olamıyor. 2022 yılı 4. çeyrek verilerine göre 9 milyon 663 bin kadın ev işleri nedeniyle çalışma hayatına dâhil olamadığını belirtilirken ailevi ve kişisel nedenlerle çalışma hayatına dâhil olamadığını belirten kadın sayısı 2 milyon 286 bin kişi olarak açıklandı.

3,3 milyon kadın sosyal güvenceden yoksun

Türkiye’de 3,3 milyon kadın sosyal güvenceden yoksun şekilde çalışıyor. 2022 yılı 4. çeyrek verilerine göre 10 milyon 298 bin kadın istihdamının 6 milyon 951 bini (yüzde 67,4’ü) kayıtlı iken 3 milyon 347 bini ise (yüzde 32,5’i) kayıt dışı çalıştırılıyor.

Erkekler, kadınlardan daha fazla ücret alıyor

Türkiye’de erkekler, kadınlara göre daha fazla para kazanıyor. Yevmiye ile çalışılan işler üzerinden yapılan araştırmada, erkek işçilerin kadın işçilere göre daha fazla ücret aldığı görülüyor. Yevmiyeli çalışan erkekler yevmiyeli çalışan kadınlara göre yüzde 47,39 daha fazla para kazanıyor.

Yoksulluktan en fazla kadınlar etkileniyor

Türkiye’de resmi yoksulluk verilerini cinsiyet karşılaştırması incelendiğinde yoksulluktan en fazla kadınların etkilendiğini görüldü. Erkeklerde yoksulluk, 8,5 milyon kişi iken kadınlarda yoksulluk ise 9 milyon kişi olarak açıklandı.