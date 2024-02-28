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Erkek arkadaşını kalbinden bıçakladı!

Samsun'da R.A. erkek arkadaşı D.K.'yi kalbinden ve karnından bıçakladı. D.K. ağır yaralanırken, R.A., gözaltına alındı.

Samsun'da R.A. (32), erkek arkadaşı D.K.'yi kalbinden ve karnından bıçakladı. D.K. ağır yaralanırken, R.A., gözaltına alındı.

Olay, Canik ilçesi Hacı İsmail Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, R.A. adlı kadın, evde tartıştığı erkek arkadaşı D.K.'yi kalbinden ve karnından bıçakladı. İhbarla, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan D.K., sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, R.A.'yı yakalayıp gözaltına aldı. Ameliyat edilen D.K.'nin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

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