Erkan Yolaç'ın eşi de hayata gözlerini yumdu!

Evet-Hayır yarışması ile ün kazanan sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk 72 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi Yolaç Ailesi yaptıkları basın açıklaması ile duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1970 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra mankenlik, ve kadın giyim üzerine modacı olarak kariyerine devam eden Asuman Tuğberk Yolaç, 1976 yılında evlendiği eşi Erkan Yolaç ile birlikte Yolaç AŞ'yi kurdu. Aynı zamanda uzun yıllar Erkan Yolaç Show'un yapımcılığını üstlendi. Yolaç'ın cenazesi 4 Haziran Salı günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Cami'nde kılinacak öğle namazım müteakip defnedilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."