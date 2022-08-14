Erivan'da şiddetli patlama
Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki bir alışveriş merkezinde, havai fişeklerin bulunduğu bir mağazada yaşanan patlamada 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Patlamanın ardından yangın çıktığı ve enkaz altında kalanların olduğu duyuruldu.
Erivan Belediye Başkanı'nın sözcüsü Levon Sardaryan, ekiplerin, enkaz altında kalanları kurtarmaya çalıştığını açıkladı.
Olay yerinden yükselen duman, çevre bölgelerden de görüldü.
Söz konusu alışveriş merkezi, Erivan'ın yaklaşık 2 kilometre güneyinde bulunuyor.
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