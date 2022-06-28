“Erişilebilirlik Temalı Yarışmalar”da ödüller sahiplerini buluyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca erişilebilirlik konusunda çocuklarda ve gençlerde farkındalık oluşturmak ve bu farkındalığı yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen “Erişilebilirlik Temalı Yarışmalar”da dereceye girenlere ödülleri 30 Haziran 2022’de düzenlenecek törende Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından verilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde erişilebilirlik kültürünün oluşturulması hedefiyle, çocuklar ve gençlere yönelik “Erişilebilirlik Temalı Yarışmalar” düzenlendi.

İlkokullar için “şiir”, ortaokullar için “resim” ve liseler için “kısa film” kategorilerinde düzenlenen yarışmalar için Mart ayında alınmaya başlayan başvurular Mayıs ayında sona erdi.