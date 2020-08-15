Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın hayatını anlatan "Zafere Giden Yol" kitabının tanıtımı yapıldı.

Zoom uygulaması üzerinden on-line gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Ergin Ataman'ın yanı sıra kitabın yazarları Gökhan German ve Hamit Turhan ile basın mensupları katıldı.

Kitapta 24 yıllık başantrenörlük kariyerinin anlatıldığını belirten Ataman, "Benim için sürpriz oldu. Böyle bir niyetim yoktu. Yılbaşına doğru, yıllardır beni takip eden basketbol yazarı Gökhan German aradı. Hikayemi Hamit Turhan ile kitap yapmak istediklerini söylediler. Bu fikir hoşuma gitti. Kitaba onur verici bir ön söz yazan değerli hocam Aydın Örs'e şükranlarımı iletiyorum. Bu kadar yoğun bir dönemde böyle bir kitap yazabildik. Bu kitabı ticari bir amaçla yayınlamadık. Hiçbir zaman böyle bir düşüncem olmadı. Beklentim bu kitaptan elde edilecek gelirin büyük kısmının Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfına (TEGV) bağışlanması. Bu gerçekleştiğinde mutlu olacağım." ifadelerini kullandı.

"LARKİN'İ TÜRK STATÜSÜNDE OYNATAMIYORUZ"

Ergin Ataman, Türk vatandaşlığına geçen yıldız oyuncuları Shane Larkin'i şu anki şartlarda Türk statüsünde oynatamadıklarını belirtti.

ABD asıllı oyuncunun şubat ayında Türk vatandaşlığına geçtiğini ancak A Milli Basketbol Takımı ile henüz maça çıkamadığını hatırlatan Ataman, "Larkin, Türk olduktan sonra sözleşmesinde yenileme yaptık. Türk statüsünde oynayacağı için bizden yenileme talep etti ve biz de bunu karşıladık. 2020 Olimpiyat Elemeleri'nin ertelenmesiyle milli takımda henüz maça çıkamamış oldu. Kurallar gereği Larkin'i Türk statüsünde oynatamıyoruz. Larkin'i sezon başında yabancı statüsünde oynattığımız durumda Türk statüsüne geçirme şansımız yok. Bu, paradoks yaratıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk olmasından gurur duyduğu bir oyuncu Türk olarak oynayamayacak. Ligde çok uzun bir süre Larkin'i oynatmayabiliriz. Türkiye Basketbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığından bu konuda destek bekliyoruz. Oyuncunun Türk statüsünde oynamasının önemli olduğunu belirtmek isterim." şeklinde konuştu.

"AVRUPA LİGİ'NE KIRGINIM"

THY Avrupa Ligi'nde açık ara lider durumda ve şampiyonluğun en güçlü adayı oldukları bir dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezonun sona erdirildiğini hatırlatan Ergin Ataman, şunları kaydetti:

"Biz bütün sezon THY Avrupa Ligi'nde bayrağı en üst seviyede taşıdık. Normal sezonun yüzde 80'inin oynandığı bir yerde ciddi bir puan farkı ile liderdik. Bazı liglerde olduğu gibi 'bizi şampiyon ilan edin' demedik. Sonuçta şampiyonluğun Dörtlü Final'de belli olacağını biliyorduk. Biz hep THY Avrupa Ligi'nin devam etmesi için çaba sarf ettik. THY Avrupa Ligi'nin devam etmesi konusunda çaba gösteren tek kulüp biz olduk. Bunun karşılığında gönül isterdi ki bir onurlandırma yapılsın. Sanki her şey bir anda çöpe gitti gibi bir algı yapıldı. Avrupa Ligi'ne bu konuda biraz kırgınım. Salonda kazandığımız kupaların bayrakları asılıdır. Belki efsane sezonun hakkını vermek için kupasız bir bayrağı oraya çekebiliriz. Yönetim kurulumuzun onayına koyarız. Kupamız müzemizde yok ama o da bize bu sezonun hedefi olacak. İnşallah o kupayı müzemize getireceğiz."

MİCİC VE LARKİN'İN GELECEĞİ

Ergin Ataman, Sırp oyuncuları Vasilije Micic ile Larkin'in lacivert-beyazlı takımdaki geleceğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Micic, 3 yıl önce Philadelphia 76ers tarafından draft edildi. Kontratında 10 Ağustos'a kadar çıkış hakkı vardı. Ancak NBA'de sezon devam ediyor. Belirsizlikler var. Yeni sezon yılbaşında başlayacak. Büyük bir teklif gelmedi. Bizimle olacak. Larkin ise haziran ayında 2 dizinden operasyon geçirdi. Yaklaşık 3 aylık rehabilitasyon süreci var. NBA çıkış opsiyonunu kullanmadı. Gelecek sezon Anadolu Efes'te görev alacak."

"KIRAN KIRANA BİR MÜCADELE OLACAK"

Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin, 2020-2021 sezonunda kıyasıya bir mücadeleye sahne olacağını dile getirdi.

Kadrolarını koruduklarının altını çizen tecrübeli başantrenör, "17 Ağustos Pazartesi günü tam kadro yeni sezon çalışmalarına başlayacağız. Bazı rakiplerimiz bizi geçebilmek adına kadrolarında revizyon yaptı. THY Avrupa Ligi'nde 6-7 takım önemli oyuncular transfer etti. Kıran kırana bir mücadele olacak. Geçen sene rüzgarı arkamıza almıştık ama salgın nedeniyle sonunu getiremedik. Aynı hedefle yolumuza başlayacağız. Maalesef yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hayatımızın bir parçası haline geldi. THY Avrupa Ligi takımları daha profesyonelce hareket etmeli. Avrupa Ligi'nin 400-500 milyon dolarlık ekonomisi var. Protokollere uyulmalı ve Avrupa Ligi yönetimi de kulüplere yardımcı olmalı. Gelecek sezon maçların belli oranlarda seyircili oynanmasını ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.