Ergin Ataman: Galatasaraylıyım ama...

Anadolu Efes'in ve Türk Basketbol Milli Takımı'nın başarılı ismi Ergin Ataman, Haber Global'den Ecem Dinçkal'ın sorularını içtenlikle yanıtladı. Ataman, Anadolu Efes'ten Milli Takım'a, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kadar birçok yelpazede gelen sorulara yanıt verdi.

"Şuan yeni bir takımız"

"Sezona kupayla başlamak bize ciddi bir moral verdi. Bizim ciddi bir rakibimiz Fenerbahçe Beko, hem Türkiye'de hem EuroLeague'de. Fenerbahçe'yi yenerek sezona başlamak moral verdi. Lige de derbiyle başladık, Galatasaray maçıyla. Son 2 dakikaya kadar başabaş gitti ama o maçı da kazanmayı başardık. Şu an yeni bir takımız. Yeni oyuncular var takıma dahil olan. İstediğimiz basketbolu tam olarak oynayamasak da sezonun bu bölümünde önemli olan kazanmak. Her geçen maçla birlikte iyi oyun da gelecektir."

"Saha dışında sakin biriyim"

"Sahada gergin olmak durumundayım. Sorumluluklarım çok büyük. 4 yıldır Avrupa'nın en iyi takımının koçluğunu yapıyorum. İşler iyi gitti. 4 yıldır Avrupa basketboluna damga vuruyoruz. Böyle olunca sahada da çok ciddi bir mücadele var. Bizim kaderimizde var. Gergin olmayan üst düzey bir antrenör tanımıyorum. Futbolda da böyle, basketbolda da. Dışarıda sakinimdir. Spor dışı yaşantımda sakinimdir. Herkesle aram iyidir. Herhangi bir tartışmaya girmem. Trafikte giderken sürtüşmem. Kendi halimdeyimdir. Sahaya çıkınca ben de kendimi tanıyamıyorum. Direkt içimdeki canavar ortaya çıkıyor. Takımımı sürekli motive etmek için o görüntüyü veriyorum."

"Sahada babamı bile tanımam"

"Benim Galatasaraylı olduğumu, futbolda çok iyi bir Galatasaray taraftarı olduğumu, EuroCup'ı kazanınca Galatasaray genel kurul üyesi olduğumu herkes biliyor, saklamıyorum. Herkesin tuttuğu bir takım var. Ergin Ataman, sahaya çıkınca babasını bile tanımaz. Çok yakın arkadaşlarım var Galatasaraylı. Efes maçlarına coşkuyla geliyorlar ama Galatasaray maçlarında bana kızıyorlar, 'Niye yendin' diyorlar. Sonuçta bu bir maç. Ben Anadolu Efes antrenörüyüm, ben sahaya çıkınca babamı bile tanımam. Orada artık profesyonellik ve çalıştırdığın takımın başarısı geliyor. Onun dışında Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı basketbol maçlarında hep Galatasaray'ı destekliyorum. Kendi takımıma geldiği zaman bu Efes'te de böyle, daha önce Beşiktaş'ı çalıştırdığım dönemde de böyleydi. Beşiktaş'ı çalıştırdığım dönemde Galatasaray ile yarı final serisi oynadık, yendik. Daha sonra Anadolu Efes'i de yenip şampiyon olmuştuk. Yapacak bir şey yok. Hangi takımda hocaysam o takımın kazanması için her şeyi yaparım. Galatasaray gönlümde olan büyük bir spor kulübü." diye konuştu.