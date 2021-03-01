Eren Zahavi PSV'de tarih yazıyor! İsrailli futbolcu PSV'de 17 gole etki etti

Eren Zahavi PSV'de tarih yazıyor! İsrailli futbolcu PSV'de 17 gole etki etti01.03.2021 10:48

Sezon başında Fenerbahçe ile flört halinde olan Eren Zahavi daha sonra PSV Eindhoven'a imza atmıştı. Özellikle sosyal medyada sarı-lacivertlileri heyecanlandıran paylaşımlar yapan İsrailli futbolcu daha sonra PSV'ye imza atarak taraftarlardan tepki toplamıştı. Zahavi bu sezon gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatli üzerine çekti.

Sezon başında ismi Fenerbahçe ile anılan ve sosyal medyada sürekli sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran paylaşımlarda bulunan fakat daha sonra PSV'ye giden Eren Zahavi, Hollanda ekibinde gol ve asistleriyle takımın en önemli parçalarından biri haline geldi.

17 GOLE ETKİ ETTİ

Guangzhou R&F'den ayrıldıktan sonra bonservis bedeli olmadan PSV'ye transfer olan 33 yaşındaki İsrailli hücum oyuncusu, performansıyla takımının en iyisi oldu. Zahavi, PSV formasıyla çıktığı 24 maçta 13 gol atıp 4 asist yaptı ve tam 17 gole etki etti.

TAKIMI ZİRVE YARIŞI İÇİNDE TUTTU

Eran Zahavi, Hollanda'da 2018'den beri şampiyonluğu Ajax'a kaptıran takımını da zirve yarışının içinde tuttu. Zahavi, Ajax'a karşı bu sezon oynadığı 2 maçta 3 gol birden attı. Zahavi, 2012/13'te bunu başaran Jeremain Lens'ten sonra ilk PSV oyuncusu oldu.

ZAHAVI, FENERBAHÇE İÇİN NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğunu ancak ciddi bir görüşme yapılmadığını kaydeden Zahavi, "Ajax ve Fenerbahçe'nin ilgisi vardı ancak Fenerbahçe ile olan durum garipti. Medya benim anlaşma sağladığımı duyuruyordu. Şüphe bile yoktu. Evet, görüşmeler vardı ancak ciddi bir sözleşme pazarlığı yoktu. Bir transfer için de en önemli şey budur. Sonra çılgınlık başladı, özellikle sosyal medyada. Benim transfer olduğum haberleri patlamaya başladı. PSV'ye imza attıktan sonra gelen mesajlardan hiç bahsetmeyeyim. Daha az pozitifti, ancak bu çok da garip değildi." dedi.

KOÇ, ZAHAVI İÇİN NE DEMİŞTİ?

Ali Koç, Zahavi transferi ile ilgili, "Zahavi ile hiç ilgilenmedik. Adam çıkmış Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedim diyor. Hayretler içerisinde izledik" demişti.