AjansHaber.com.tr Gündem Eren Kış-8 Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-8 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 670 personelle 'Eren Kış-8 (Ömeryan) Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de 'Eren Kış-8 (Ömeryan) Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu' başlatıldı.

Operasyonda, Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 670 personel görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Parkta sigara istedi, yok diyen Çinliyi bıçakladı
Erdoğan; "Kendi oyun planımızla devam ediyoruz"
"Doğan görünümlü şahin" dönemi gerigeliyor
Erken seçim olmayacak. Haziran 2023!
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Dövize koşanlar kim? Belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda düğüm çözülüyor