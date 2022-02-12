Eren Kış-23 operasyonu başladı

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması amacıyla yürütülen Eren Kış operasyonları inançlı ve kararlı bir şekilde devam ediyor.

Tunceli'de Mercan Dağları Bölgesinde barınan teröristleri "ara-bul-yok et" taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, “Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu" operasyonu başlatıldı.

66 operasyonel tim görev yapıyor

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1062 personel (66 operasyonel tim) görev alıyor.

Diyarbakır’da dün başlayan EREN KIŞ-22 operasyonu kapsamında, birlikleri yerinde denetleyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bugün de Tunceli’ye geçerek, bölgede başlatılan Eren Kış-23 operasyonu hakkında, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ile birlikte bilgi aldı ve komandolara moral verdi.