AjansHaber.com.tr Gündem 10 sığınak imha edildi

'Eren Abluka-7 Operasyonu'nda 10 sığınak imha edildi

Tunceli'de 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı 10 sığınak imha edildi.

Tunceli'de, 28 Nisan 2022 tarihinde başlatılan 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' 622 personel, 40 operasyonel timle devam ediyor.

Ovacık ilçesi kırsalında yapılan arama-tarama faaliyetinde teröristlerin kullandığı 10 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 25 kilo amonyum nitrat, 50 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği için kumanda, 50 EYP düzenek kablosu, 8 pil bloğu, 3 ampermetre, 1 cep telefonu ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, sığınaklar diğer malzemelerle imha edildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Erdoğan, Johnson ile telefonda görüştü
Atama kararları Resmi Gazete'de
Erdoğan ve Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez görüştü
50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi
Niğde'de otobüs kazası!
Suç örgütü operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
Muğla'da orman yangını çıktı