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Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-2 Operasyonu'nda, Hakkari Karanlık Dağı bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "PKK dağıldıkça, terörist elebaşıları çırpınıyor. Geliyor gelmekte olan. Eren Abluka Operasyonu'nda, Hakkari Karanlık Dağı bölgesinde jandarmamızın, SİHA-İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle 4 terörist etkisiz. Bu ülkenin kahraman evlatlarından Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı da bölgede operasyonların devam ettiğini belirtti.

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