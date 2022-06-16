Erdoğan'la görüşme sonrası Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Temmuz ayında asgari ücrete yeni bir zam gelecek mi sorularının sorulduğu bir dönemde sürpriz bir ziyaret gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.

GÖRÜŞME SONRASI ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Toplantının ardından Atalay açıklamalarda bulundu. İşçilerin sıkıntılarından bahssettiğini söyleyen Atalay, asgari ücrete zam konusunda açıklama yapılacağını ve görüşmenin olumlu geçtiğini dile getirirken, zam yapılacağının sinyalini verdi.

Atalay basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çalışma Bakanlığı ekipleri çalışma yürütüyor. Toplumu memnun edecek bir rakam olur umarım." dedi.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde yaptığı açıklamada vatandaşın alım gücünün yükseltilmesine dikkat çekti. Temmuz ayında memurlar ve emekliler enflasyon farkı alacak ancak gözler asgari ücrette değişim olup olmayacağı yönündeydi. Masada dar gelirlilerin maaşlarının yükseltilmesi için atılacak adımlar olacak.