Erdoğan'ın yurt dışı programı belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonrası geleneksel olan ilk yurtdışı ziyaretini KKTC'ye ve Azerbaycan’a yapacak.

Erdoğan, AB ve 20’ye yakın ülke liderinin katılacağı Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için gideceği Moldova ziyaretini iptal etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilk yurt dışı ziyaretinde eşi Emine Erdoğan’ın da eşlik etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Haziran’da KKTC’yi, 13 Haziran’da ise Azerbaycan’ı ziyaret edecek.