Erdoğan’ın sesini taklit eden dolandırıcı bakın kim çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini taklit ederek iş insanlarını dolandırmaya çalışan Fatih Emre Hülagü tutuklandı. Fatih Emre Hülagü’nün, eski Türk Tarih Kurumu (TTK) Metin Hülagü’nün oğlu olduğu öğrenildi.

Zanlıya ilişkin detaylar ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan Fatih Emre Hülagü'nün ifadesinin detayları ortaya çıktı.

26 suç kaydı var

Emniyette 26 suç kaydı olan Fatih Emre Hülagü’nün, iş insanlarını arayarak ‘Yurtdışında operasyon yapıyoruz, para lazım, sen bunu halledersin’ diyerek para talep ettiği belirlendi. Hülagü, Emniyetteki sorgusunda da 2021 - 2023 tarihlerinde internette kiralamış olduğu günlük kiralık daireleri ilana koyduğunu, buradan insanlardan kapora alarak dolandırdığını bu işten yaklaşık 600.000 TL kazandığını söyledi.

Daha çok para kazanmak istemiş

Sorgusunun devamında da “Daha sonra çok para kazanmak istedim. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini internet ortamındaki programlar sayesinde taklit ederek çeşitli iş insanlarını aradım ve dolandırmaya çalıştım. Ancak herhangi bir eylem gerçekleştiremedim” dedi.