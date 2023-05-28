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Erdoğan'ın seçim zaferine dünyadan ilk tebrik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası dünyadan ilk tepkiler gelmeye başladı!

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Katar Emiri Al Sani, "Sevgili kardeşim; zaferinizi kutluyor, yeni döneminizde başarılar diliyor ve kardeş Türk halkının ilerleme ve refah açısından arzuladığı şeyleri gerçekleştirmenizi temenni ediyorum" dedi.

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