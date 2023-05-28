Erdoğan'ın seçim zaferine dünyadan ilk tebrik!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası dünyadan ilk tepkiler gelmeye başladı!
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Katar Emiri Al Sani, "Sevgili kardeşim; zaferinizi kutluyor, yeni döneminizde başarılar diliyor ve kardeş Türk halkının ilerleme ve refah açısından arzuladığı şeyleri gerçekleştirmenizi temenni ediyorum" dedi.
أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء.— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 28, 2023
Yorumlar