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Erdoğan'dan Zerdari'ye tebrik telefonu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zerdari'yi Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin her alanda gelişmesini beklediğini söyleyerek yeni dönemin Pakistan için hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.

TERÖR SALDIRISINA KINAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel seçim sürecinde Pakistan’da gerçekleşen terör saldırılarını kınadı; Türkiye’nin terörle mücadelede Pakistan’ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

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