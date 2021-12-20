Erdoğan'dan VakıfBank Spor Kulübü ve Fenerbahçe Opet'e tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda şampiyon olan VakıfBank ile aynı turnuvayı üçüncü bitiren Fenerbahçe Opet’i kutladı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda dünya şampiyonluğunu elde eden VakıfBank Spor Kulübü'nü ve aynı turnuvada dünya 3'üncüsü olan Fenerbahçe Opet'i canı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan ayrıca, VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih ile telefonda görüşerek, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda dünya şampiyonluğunu elde eden VakıfBank Spor Kulübü'nü ve oyuncuları tebrik etti.

Vakıfbank Kadın Voleybol takımı finalde, İtalyan'ın Imoco Volley Conegliano takımı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe Opet ise Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek turnuvayı 3'üncü sırada tamamladı.