Erdoğan'dan Suriye mesajı: Başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bu sabah yaşadığımız Düzce Gölyaka merkezli 5,9 şiddetindeki depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Geniş bir alanda etkisini hissettiren depremde yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Deprem, çok sayıda binada hasara yol açmakla birlikte hamdolsun vahim bir yıkım ve kayıpla karşılaşmadık.

Yusufeli Barajı'na, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun altyapı sembolü olarak hoş geldin diyoruz. Bu abide eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyor ve kendilerini tebrik ediyorum.

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı failleriyle ve onların bağlantılarıyla kısa sürede aydınlatılmıştır. Bombayı koyan teröristle ona yardımcı olan çok sayıda kişi ülkemiz içinde ve dışında bulundukları yerlerde yakalanarak adalete teslim edilmiştir. En tepeden en aşağı kadar bu eyleme karışan kim varsa nerede olursa olsun mutlaka sorulacak, dökülen mazlumların kanı kendinden misliyle sorulacak, cezası kesilecektir.

İstanbul'daki eylemi timsah gözyaşlarıyla kınayanların gerçek yüzleri, hemen arkasından başlattığımız operasyonla birlikte ortaya çıkmıştır. Suriye'de ellerinde tuttukları yerlerde ülkemize tehdit gelmesini engelleyeceğini söyleyenlerin bu sözlerini tutmadıkları ve tutamayacakları bir kez daha ortaya çıkmıştır. Madem karşımızdakiler kendi sözlerine tutamıyor, yapılan anlaşmanın gereklerini yerine getiremiyor öyleyse bizim kendi başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur.

Bizim her sözümüz gibi bu beyanımızın da gerisinde çok somut gerekçeler, haklı sebepler var. 2015'ten bu yana kadar Suriye topraklarından sınır şehirlerimize yapılan saldırıların icmallerini paylaşarak niçin bu noktaya geldiğimizi göstermek istiyorum. Sınırdaki illerimize 764 havan, roket, füze saldırısı yapılmıştır. Bu saldırılarda 32 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 261 vatandaşımız yaralanmıştır.