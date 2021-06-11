Erdoğan'dan son dakika Biden, Macron ve Merkel açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhaniye Şehriban Hatun Camii açılışına katıldı. Erdoğan daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşmeye ilişkin, "Öncelikli olarak Türkiye-ABD ilişkilerini ele alacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazı ardından Üsküdar'da Şehriban Camii'nin açılışını gerçekleştirirken daha sonra ise NATO zirvesi ile ilgili ve gündeme dair diğer başlıklar hakkında son dakika açıklamalarında bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cami tüm Müslümanlara hayırlı olsun. Allah kendilerinden razı olsun. Şimdiden bu hazırlıkları imkanı olan hep beraber yapmak durumundayız, yapıyoruz, yapacağız. Tüm Müslümanların verdiği desteklerle ülkemizin dört bir yanında camilerimizi inşa etmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz.

Sözleri daha fazla uzatmaktan Şehriban annemize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm imkanı olanları da böyle bir seferberliğin içinde olmaya davet ediyorum.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

Burhaniye'de kentsel dönüşüm için belediyemize, kurumlarımıza yardımcı olun. Biz de burada rahat yaşamanız için süratle çalışalım. Kirazlıtepe'de ne verildiyse aynı sözü burada bu sözü ben veriyorum.

Eğer bu şekilde yapmazlarsa belediye önüne giderek oturma eylemi yapın. Ben de yanınıza geleceğim.

SORU-CEVAP

Biden ile görüşmede hangi konular gündemde olacak?

Şimdi bildiğiniz gibi bu bir NATO zirvesi. Bu NATO zirvesinde öncelikli olarak NATO ülkeleri olarak neler yapacağız bunlar gündeme gelecek. Türkiye ilk 5'te yerini alan güçlü bir ülke. Türkiye-ABD ilişkilerini Sayın Biden ile ele alma fırsatımız olacak. Boris Johnson'la Macron'la Almanya Şansölyesiyle görüşmemiz var. Tabi bu sayı artar, eksilmez. Böyle bir zincir ikili bir şekilde orada görüşmeleri devam ettireceğiz. Orada sunumlarımız olacak. Yine orada basın açıklamamızı yapacak, en son görüşmemiz Biden ile olacak.

AZERBAYCAN İLE KAPSAMLI ANLAŞMA

Ardından da Azerbaycan'a geçeceğiz. Fuzuli'den İlham Aliyev kardeşimle Şuşa'da buluşarak, iki ülke olarak sözleşmeyi imzalayacağız. Kapsamlı bir sözleşme olacak. Milli maçı beraber izleyeceğiz.

Macron'un görüşme talebi geldi mi?

Onunla da görüşeceğiz. Türkiye-Fransa ilişkilerinin olumlu olumsuz yanlarını görüşme imkanımız olacak.

Ermenistan konusu NATO zirvesinde konuşulacak mı?

Oradaki ikili görüşmelerde Ermenistan konusu gündeme geldiğinde bunların hepsini gündeme getireceğiz. Mayın konusunda biz konuyla ilgisi olanlara önce bu işi çözelim diyeceğiz.

Münbiç PKK'nın işgali altında değil, böyle bir şey olmuş olsa bunların karşısına dikilecek olan biz oluruz. Her an gözümüz kulağımız orada.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Aşıda 32 milyonu yakaladık, bir taraftan da aşılarımız geliyor. Gerek BionTech gerek Çin'le yaptığımız anlaşmalar var. Turizm konusunda İngiltere ile bağlantılarımızı, Rusya'dan bir heyetle görüşmeler yapılacak. Bir turist atağı inşallah başlayacak.