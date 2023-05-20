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Erdoğan'dan sanatçı Nuri Sesigüzel için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden ses sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesigüzel'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden ses sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesigüzel'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türk müziğinin usta ismi Nuri Sesigüzel'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun."

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