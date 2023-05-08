Erdoğan'dan Pınarhisar vurgusu: Zindan değil okul olarak gördük

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırklareli'ndeki mitingde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Kırklareli bugün bir başka. Biz Kırklareli'ni çok seviyoruz. Kırklarelili kardeşlerim başımızın tacı, geleceğimizin teminatı sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Trakya'daki uç beyimiz Kırklareli'ni hasretle selamlıyorum." diye konuştu.

Erdoğan, "Kırklareli'ni gerçekten çok özlemişim. Bugün bizi bağrınıza bastınız, bize yalnız olmadığımızı hissettirdiniz. Dayanışmanız, muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum.

Benim Kırklarelili kardeşlerim iradelerine böyle sahip çıktıkları sürece dergi kapaklarından milletimi tehdit edenler bize sökmez. Bunlara ülkemizi vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Nice badirenin üstesinden biz böyle geldik." ifadelerinde bulundu.

Muhalefete Öcalan ve Selo tepkisi

"Türkiye Yüzyılını sizlerle birlikte omuz omuza inşa edeceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne diyorlar Öcalan'ın cezaevinin kapısını kıracaklarmış, ne diyorlar Selo'yu cezaevinden çıkaracaklarmış. Selo ne yaptı Diyarbakır'da benim Kürt kardeşlerimi öldürdü. Nerede cezaevinde Edirne'de birazdan oraya gidiyorum.

Buraya gelmeyen eşinize dostunuza akrabanıza mutlaka ulaşacaksınız. Size Cumhurbaşkanımızın selamı var diyeceksiniz. Kırklareli'nde kapısı çalınmadık hiç kimseyi bırakmayacağız. Şimdi Kırklareli'ne soruyorum hazır mıyız? 14 Mayıs'ta "Durmak yok yola devam" diyor muyuz?" şeklinde konuştu.

"Partimizin ufkunu burada çizdik"

Erdoğan, "Okuduğumuz bir şiir yüzünden haksız şekilde cezalandırıldığımızda Kırklareli bize kucak açtı. Yüz binler bizi Pınarhisar Cezaevi'ne gönderirken bize nasıl sahip çıktığını unutmadık. Pınarhisar'da haksız şekilde tutulduğumuz o günleri istişare ile geçen bir okul olarak gördük. Partimizin ufkunu burada çizdik.

Türkiye'ye dair hayallerimizi Pınarhisar'da somutlaştırdık. 3 Kasım 2002'de Anadolu ihtilalini gerçekleştirdik. Milletimizin ayağına vurulan vesayet zincirlerini, kriz, darbe prangalarını tek tek parçaladık. Türkiye her alanda başarıdan başarıya koştu." dedi.

"Vaat bohçasının ağzını bağlayıp sandığa atıyorlar"

Erdoğan, "Seçim bittikten sonra vaat bohçasının ağzını bağlayıp sandığa atıyorlar. Bu eski Türkiye'nin siyaset tarzıdır biz 2002'de buna son verdik. Seçim meydanlarında neyi vaat ediyorsak onu tek tek hayata geçiriyoruz. EYT'lilerin talebini karşıladık.

Yerli aracımız Togg'u yollara uğurladık. Bay bay Kemal ve ortaklarının "Böyle bir gaz yok" dediği Karadeniz gazını getirdik. Bu ayki doğal gaz kullanımını ücretsiz yaptık. Biz ne dersek yaparız, biz de yalan yok. Bir sene boyunca da mutfak ve ısınma için kullanılacak 25 metreküplük doğal gaz bedelini faturadan düşeceğiz.

"Kira sorununu biz çözeriz"

Erdoğan, "Bunca altyapıyı üstyapıyı biz Londra tefecilerinden aldığımız para ile mi yaptık. Çanakkale Köprüsü'nü tefecilerden aldığımız para ile mi yaptık. Ziya paşa çok güzel bir söz söylemiş. Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri.

Aşkı olmayandan ufku olmayandan bu ülkeye ne de Kırklareli'ne hayır gelir. Kumar mı noter mi olduğuna karar vermeyen masadan Kırklareli'ne hayır gelir mi? Sabah akşam didişen koalisyon gençlerimizin sorunlarını çözebilir mi?

Bizim vaadimiz açık; ülkemizin kalkınma hamlelerini nasıl gerçekleştirdi isek bugün de milletimizin ne meselesi varsa biz çözeriz. Kira problemini de biz çözeriz. 30 milyar lira kamu yatırımı yaptık Kırklareli'ne. Bay bay Kemal senin belediye başkanın Kırklareli'ne ne yaptı? Gelirken yolların halini gördüm, rezalet. İstanbul, Ankara ortada, rezalet." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, "Muhalefetin engel çıkardığı projelerimizi saymaya kalksak bitiremeyiz. Bunlara rağmen ülkemiz için en hayırlısı neyse onu yaptık. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Aziz milletimize hizmetkar olmak için daha fazla ter dökeceğiz. Bunu da Kırklareli'nin desteğiyle beraber başaracağız." diyerek sözlerini noktaladı.