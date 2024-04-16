Erdoğan'dan Özgür Özel'in randevu talebine cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in randevu talebine ilişkin soruya cevap verdi. Erdoğan ayrıca, öğretmen atamalarıyla ilgili de müjdeyi duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"ÖZGÜR ÖZEL'E KAPIMIZ AÇIK"
Erdoğan, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sizden randevu istediği konuşuluyor. Bu talebe yanıtınız ne olur?" sorusuna "CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok. Ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz." karşılığını verdi.
ÖĞRETMEN ATAMALARI AÇIKLAMASI
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen atamalarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.
Erdoğan açıklamasında, ''Öğretmen atamaları fazla uzamayacak, yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz. Milli Eğitim Bakanımız konuyla ilgili çalışıyor.'' diye konuştu.
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