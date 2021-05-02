AjansHaber.com.tr Gündem Erdoğan'dan Mahruze Keleş'e sürpriz ziyaret

Erdoğan'dan Mahruze Keleş'e sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce telefonla görüştüğü Mahruze Keleş’i İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahruze Keleş isimli vatandaşı ve ailesini evinde ziyaret etti.

Erdoğan, Tuzla'da işçilerle yaptığı iftardan sonra Sultanbeyli'de ikamet eden Keleş'in evine geldi.

Burada vatandaşların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan'ın ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.

Ziyaret sonrası bir süre sokakta yürüyen Erdoğan, vatandaşları selamlayarak ramazanlarını tebrik etti.

Bu sırada Melisa Doğan adlı küçük kıza bebek hediye eden Erdoğan, tezahüratlar eşliğinde ilçeden ayrıldı.

Erdoğan, Keleş'i kısa süre önce telefonla arayarak kendisini ziyaret edeceğini söylemişti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Teslim olan teröristlerin profilleri çıkarıldı
Kandil'in geçiş hattına üs kurulacak
İşte destek isteyen teröristlere Kandil'in cevabı
İzinsiz 1 Mayıs gösterisine polis müdahalesi
Kısıtlamadan muaf olanlar trafiği kilitledi
İBB'nin satın aldığı 978 at kayıp
Belediye Başkanı, belediyeyi icraya verdi