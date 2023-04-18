Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Ağababalarına sor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan, "Biz de 2001 tarihinde Afyon'dan yola çıkmıştık. Şimdi de Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yine Afyonkarahisar'dan başlatıyoruz. Afyon'un 14 Mayıs'ta göstereceği güçlü duruşla Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehir olacağına inanıyorum.

Büyük Zafer'den Türkiye Yüzyılı'na uzanan bu yolda bizi 21 yıldır yalnız bırakmadığınız için şükranlarımı sunuyorum. Milli Mücadele'yi zafere ulaştırken olduğu gibi Cumhuriyet tarihi boyunca karşılaştığımız her zorluğu atılıma dönüştümeyi başarmış bir milletiz." diye konuştu.

"Birileri emperyalizm edebiyatı yapıyor"

Erdoğan, "Geri kalmışlık iradesini rahmetli Menderes'ten rahmetli Özal'a kadar biz çizgiyle gösterdik. Büyük fedakarlıklar ve bedellerle yavaş yavaş yürüttük. Türkiye son 21 yıldaki demokrasi ve kalkınma atılımlarımızla asırlık hayallerine ancak kavuşabildi." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Birileri çıkmış seccade edebiyatı yaptığı gibi bir de emperyalizm edebiyatı yapıyor. Emperyalistlerin tetikçisi, terör örgütleriyle yürüyen kişi. Emperyalizmin finansörü, Londra tefecilerinden aldığı sözlerle adeta sevindirik olan kişi. Bay bay Kemal, acaba Londra'dan ne kadar para aldın da geldin? Laf. Emperyalistlerin truva atı, IMF ile adamlarını otellerde gizli saklı buluşturan kim? Bay bay Kemal çıkmış şimdi de iğrenç üslubuyla bize anti-emperyalizm dersi vermeye kalkıyor." dedi.

Erdoğan, "Bu kardeşiniz başbakan olduğunda Davos'ta IMF'in başkanıyla görüşme yapıyoruz. Masanın etrafında olan birisi daha vardı. Ona ekonomi görevini vermiştik. IMF'in başkanına dedim ki, adamlarınızı gönderiyorsunuz, geliyor.

Bizden taksitleri alıyor. Taksitleri alırsınız ama Türkiye'yi yönetemezsiniz, Türkiye'yi ben yönetirim. Yanımızda olan kimdi "bebecan." Şimdi atıyor tutuyor. 2013 yılına kadar biz IMF ile yürüdük. 2013'te bütün ödemeleri bitirdik ve IMF ile yolları ayırdık." ifadelerinde bulundu.

"Bizim IMF ile ilişkimiz yok"

Erdoğan konuşmasında, "Bay bay Kemal'in adamları, bize, İYİ Parti'nin adamları dediler ki; 'IMF'ten yardım almanız lazım, borç almanız lazım ki Türkiye ekonomisini düzeltsin.' Almadık ne oldu, biz yola yürüdük mü, herhangi bir şey oldu mu? 2013'ten sonra bizim IMF ile ilişkimiz yok. O zaman Merkez Bankası'nın rezervi neydi 27,5 milyar dolar, şimdi üç haneli rakamlara geçtik." diye konuştu.

TCG Anadolu Gemisi

Sarayburnu Limanı'na demirleyen, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu hakkında da konuşan Erdoğan, "Şimdi TCG Anadolu İstanbul Sirkeci'de halkın ziyaretine açıldı. Halk hayran ama bu CHP lobisi masanın etrafındaki 7'liler TCG Anadolu'yu gördükçe kuduruyorlar. Onlar yapamazdı. TCG Anadolu'yu gezenler, 'Allah'a hamd olsun böyle uçak gemimiz var' diyor. Biz yaparız, yaparsa Cumhur İttifakı yapar." açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'na seslendi

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Bay bay Kemal'e sesleniyorum; bizim emperyalizme karşı duruşumuzu öğrenmek istiyorsan, batıda sırtını sıvazlayan ağababalarına sor. Git hamburgercide buluştuğun Pensilvanya'daki alçaklara sor. Git, dağdaki kadrolarının başlarını ezdiğimiz bölücü yandaşlarına sor. Git, Türkiye deyince gözleri parlayan mazlumlara sor. Git, Karabağ'da işgalden kurtulan yerlerdeki kardeşlerimize sor. Git, Doğu Akdeniz'de haklarına sahip çıktığımız Kıbrıs Türkü'ne sor. Sor ki bizim kime secde ettiğimizi, kime diz çöktürdüğümüzü sana anlatsınlar. Biz sadece Allah'ın huzurunda secdeye varırız." ifadelerinde bulundu.

"Her AK Partili 100 kişiyi sandığa taşımalı"

Erdoğan, "Havalimanından buraya gelene kadar her taraf tıklım tıklım doluydu. Afyonkarahisarlılardan Rabbim razı olsun. Türkiye Yüzyılı'nı da eser ve hizmet siyaseti üzerinden yükselteceğiz. 26 gün kaldı. 26 gün, gece gündüz çalışmaya var mıyız? Her bir AK Partili 100 kişiyi sandığa taşımalı." diyerek sözlerini noktaladı.