Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Kepazelik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni’nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Etik Kurulumuzun giderek artan çabalarını Cumhurbaşkanı olarak daima destekledim, desteklemeyi sürdürüyorum. Geçtiğimiz yıllarda tarihinin en iddialı yönetim değişikliğini gösteren Türkiye, bu vasfını gelece taşıma iradesini de göstermiştir. Kamuda da vurdumduymaz denilen aşınma yaşanmış olabilir ama bu devletin mayası sağlam olduğu için hepsinin de zamanla üstesinden geldik."

"Tüm dikkatimizi büyük ve güçlü Türkiye hedefine yönelteceğimiz kritik bir sürece girdik. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemiz her alanda olduğu gibi kamu hizmetlerinin kalitesinde de çok önemli mesafe kaydetmiştir. Asırlık ihmalleri ve eksikleri bu kadar kısa sürede telafi etmek elbette kolay olmadı. Etik Kurulumuz milletle devlet arasındaki ilişkinin ahlak, saygı çerçevesinde verdiği katkıyla büyük ve güçlü Türkiye vizyonundaki yerini alacaktır."

"Ülkemiz yönetim sisteminde kamu personeli olmak uzunca süredir belli sınavlara, süreçlere bağlı olarak yürümektedir. Terör örgütlerinin güdümüne girenler de yine hukuk eliyle tasfiye edilmektedir. Son dönemde giderek sıklaşan bir şekilde ana muhalefet partisinin başındaki zatın kamu görevlilerine hakaret ettiğini hatta açıkça tehdit ettiğini görmeye başladık. Elbette herkes eleştirilebilir. Biz de geçmişte valisinden müfettişine hukuka uygun olmadığını düşündüğümüz işlemleri nedeniyle tenkit ettik. Yapılan iş ve işlemleri eleştirdik. Ama 'şeriatın kestiği parmak acımaz' diyerek ortaya çıkan iş ve işleme de riayet ettik."

"Ana muhalefetin başındaki kişinin kullandığı yöntem demokratik hukuk devletine uygun yöntem değildir. Kendisine oy vermedi diye kimi zaman kamu görevlilerini alenen hedef göstermektedir. Attığı imza için genel müdürü tehdit etmek ne demek? Baskın yapar gibi kamu kurumlarının kapısına dayanmak ne demek? Hukuk devletinde böyle bir tarz olabilir mi? Asla... "

"Kamu görevlilerimize demokratik hukuk devleti sınırları dışında söz söyleyen herkes bu devletin de bu milletin de düşmanıdır. Böyle bir kepazeliğe, ahlaksızlığa asla izin veremeyiz. Bir cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl karı değildir. Kamu görevlilerin tek bakacakları yer anayasa ve yasalardır. Hariçten gazel okuyanların naraları ile bu devlet iş yapmaz. Tüm kamu görevlileri müsterih olsunlar Türkiye'nin böylesi arkası karanlık operasyonlarla kaybedecek tek bir anı yoktur."