Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'seccade' tepkisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlıklar ile Bağcılar Belediyesi’nin yaptığı ve aralarında Bağcılar Belediyesi Hizmet Binası, Bağcılar Hükümet Konağı, okullar, spor kompleksleri, yaşam merkezleri, park ile camilerin de bulunduğu 97 tesisin toplu açılışını yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Bağcılar'ın saygı değer güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Şu ahde vefanız var ya başı rahmet ortası mağfiret sonu edebi azaptan kurtuluş olan Ramazan'ın manevi duygusuyla sizleri selamlıyorum.

Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri özlemiştik görüyorum ki siz de bizleri özlemişsiniz. Bağcılar halkıyla birlikte tüm İstanbulluların Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum.

Fazla kalmadı 40 gün, birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarla basabilir. Çünkü bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı, onlara meşrudur. Bunlara en güzel cevabı benim aziz milletim 14 Mayıs'ta verecektir.

Bu sene deprem felaketi sebebiyle Ramazan'ı hüzünlü geçiriyoruz.

Şov peşinde koşmadan, reklam yapma derdine düşmeyen herkesten Allah razı olsun diyorum. İnşallah yaralarımızı bir an evvel saracağız.

Depremin yıktığı şehirleri yeniden ayağa kaldıracağız. Bununla ilgili adımları atmaya başladık. Amacımız bir yıl içinde 319 bin konutu hak sahiplerine teslim etmektir. Toplamda teslim edeceğimiz konut sayısı 650 bini geçecektir. Tüm şehirlerimizi eski görkemine kavuşturuncaya kadar durmayacağız.

Buranın Bakırköy'e bağlı olduğu dönemlerde Feyzullah Kıyıklı beyle burada çok dolaştık. O günden bu yana Bağcılar çok farklı. Yıllarca kaderine terk edilmiş, sahipsiz bırakılmış ilçemizin çevresini değiştirdik. 30 yıllık sürede Bağcılar'a hepsi birbirinden kıymetli sayısız eser kazandırdık. Bağcılar Millet Bahçemizi yıl sonuna kadar hizmete alacağız. Yaşadığımız deprem felaketinin bize tekrar hatırlattığı şey konutlarımızın depreme dayanıklı olması. Kentsel dönüşüm projelerine bundan sonra daha fazla ağırlık vereceğiz.



Hanımefendi çıkmış bizim yaptığımız hastanelerle dalga geçiyor. Hanımefendi gel Başakşehir Çam Sakura'yı gör, şehir hastanelerimizi gör. Bu hastanelerimiz olmasaydı şu Kovid'te biz ne yapardık ya? Kovid hastanelerimizi 3 ayda bitirdik. Beni çok sinirli görmüş o yüzden kalkmış bana papatya çayı tavsiye ediyor, biz de ona rezene çayı tavsiye ediyoruz. O da yetmedi utanmadan sıkılmadan İstanbul İl Teşkilatı'nın kurşunlandığı yalanını söyledi. Utan utan!

Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlıklar olmamıştır. Senin geçmişinde olmuş olabilir. İçişleri Bakanlığı bu olayın faillerini buldu, çıkardı. Şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemezsin, bu bir cibiliyet meselesidir. 14 Mayıs'ta özellikle hanım kardeşlerimden bu hanımefendiye ders vermesini istiyorum.



Siyaset sahnesinde yaşananları sizlerde biliyorsunuz. Kimlerin kimlerle beraber olduğunu görüyorsunuz. Bir tarafta 15 Temmuz'da meydanlara çıkan Cumhur İttifakı var, bir tarafta 7'li koalisyon var. Bay bay Kemal teröristlerle dolaşıyor. PKK'nın parlamentodaki uzantısı HDP'yi gidip ziyaret etti mi Bay bay Kemal? Onlara neyi vaat etti? Neyin sözünü verdi? Açıklayabilir mi? Açıklayamaz. Neymiş Demirtaş'ı serbest bırakacakmış, teröristbaşını serbest bırakacakmış.



Hanımefendi ne diyordu? Kumar masası, noter. Ne oldu şimdi? Şimdi el ele verdin, yolculuğa devam. Bir tarafta önce vatan diyen hasbi bir birliktelik var. Burada hesabi birliktelik yok. Diğer tarafta Türkiye'nin güvenliğini pazarlık konusu yapan bir ekip var.

Korkarım bu gidişle inşallah bizler meydanlardaki bu azametle sandıkları da patlatarak yola farklı bir şekilde devam edeceğiz. Milletimiz 14 Mayıs'ta bu rezalete dur diyecektir. Ben Bağcılar'a güveniyorum, sizden 14 Mayıs'ta güçlü bir destek bekliyorum.

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