Erdoğan'dan Ukrayna'ya gitmeden önce konuştu; "Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna-Rusya gerilimine ilişkin, "Bölgede barış için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in davetine icabetle Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in onuncu toplantısını gerçekleştirmek üzere biraz sonra Kiev'e hareket edeceğiz. Bugün aynı zamanda Ukrayna ile tesis ettiğimiz diplomatik ilişkilerin 30. yıldönümüdür. Bu ziyaretimiz bizim için ayrı bir önem taşımaktadır.

Konsey toplantımıza da başkanlık edeceğiz. İkili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla gözden geçireceğiz. Muhtelif alanlarda anlaşmalara imza atarak ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz.

Ukrayna ile ilişkilerimiz son yıllarda ciddi mesafeler katetmiştir. Salgına rağmen geçen sene 2 milyona yakın Ukraynalı dostumuzu Türkiye'de ağırlayarak yeni bir rekora imza attık. İkili ticaretimiz de 2020 yılına göre yüzde 60 arttı.

Ukrayna-Rusya gerilimi

Tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz. İhtilafın barışçı yollarla çözülmesi gerektiği aşikardır. Bölgemizde barış ve güven ortamının tesisi amacıyla üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Bugün sayın Zelenskiy ile görüşmemizi yapacağız. Ardından da Çin ziyaretinden sonra sayın Putin Türkiye ziyaretini gerçekleştireceği bilgisini bize vermişti. Bu iki ziyareti yapmadan onlarla bu görüşmeleri gerçekleştirmeden hangi taşı nereye koyacağımızı düşünmek doğru olmaz. Görüşmeden sonra neyi nereye oturtacağımızı, Rusya ile Ukrayna arasındaki olumsuz gelişmeleri görmek yaşamak bizler için doğru bir gelişme değil. Onun için de her iki ülkenin arasındaki sıkıntılı dönemi inşallah başarıyla atlatmayı zira kendi aralarında da bu ülkenin temsilcileri sürekli bizim Ukrayna için işgal söz konusu değildir, savaştan yana değiliz ifadelerini kullanıyorlar.

Kabil Havalimanı

Taliban'ın kendi içinde henüz bir birliği yok. Nerede neyi nasıl ifade edeceklerini nasıl bir tavır takınacaklarını belirlemiş değiller. Son gelişmede Kabil Havalimanı'na bir 777 uçağının inmesi ve bu uçağın Taliban'ın kabul etmeyeceği şekilde yolcunun bulunması süreci olumsuz etkiledi. Biz bu işin olumlu şekilde gelişmesi halinde Katar ile buradaki desteğimizi sürdüreceğiz. Kabil Havalimanında işi bu şekilde ele almak suretiyle ilerletmek istiyoruz.

İsrail ilişkileri

Mart ayının ortalarında inşallah ziyaret gerçekleşecek. İkili ilişkilerimizi geleceğe yönelik çok daha sağlıklı zemine oturtmanın gayreti içerisinde olacağız ve bu yaklaşımımız aynı şekilde İsrail tarafında da mevcuttur. Belki de sayın Herzog'un gelmesinden önce onların özel temsilcileri bize geldiği gibi biz de temsilcilerimizi İsrail'e göndererek çalışmaları yapacaklar ve süreci başlatacağız.

Kavala kararı

Özellikle Türkiye'nin başta ilk derece mahkemeleri olmak suretiyle, bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bunu net söylüyorum ve bizim mahkemelerimizin de bu konuda verdiği bir karar var. Bu konuda AİHM ne demiş Avrupa Konseyi bu konuda ne demiş bu da bizi çok ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz. Bu saygıyı duymayanlara da bizim saygımız olmayacaktır.

Yunanistan'ın göçmen politikası

Her şeyden önce 12 tane insanı orada dondurarak ölümüne seyirci kalmak öyle yenilir yutulur birşey değil. Fakat Yunanistan'ın bu alışılmış tavrını ilk defa yaşamıyoruz. Hatta botlarda şişlenerek biliyorsunuz batırılan ve ölüme mahkum edilen nice insanlar oldu. Şişlenmek suretiyle bu botların batırılması ve insanların ölüme mahkum edilmesi Yunanistan'ın alışılmış insanlara tavrını göstermesi bakımından önemli. Malesef Yunan medeniyetinin adeta göstergesiymiş gibi bir yapı var. Avrupa Birliği hep sessiz kalmıştır. Dünya hep sessiz kalmıştır. Bundan önceki adetlerini değiştireceklerine ben inanmıyorum. Şimdi de bu 12 tane insanı orada donmak suretiyle ölümüne seyirci kaldılar ve bizler de bunların karşısında yaptığımız çekimleri her şeyi dünyada hangi ülkenin lideriyle görüşürsek onların önüne koyacağız. Bu mücadelemizi dünyanın gözleri önünde sürdüreceğiz. Bu insanlığın ölümüne seyirci olanlara karşı bizim de tam aksine bir vazifemizdir. Bu vazifemizi de en güzel şekilde yerine getireceğiz. Biz mazlumların yanında olmayı sürdüreceğiz.