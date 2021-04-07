Erdoğan'dan kararlılık mesajı: "Uyuyan hücrelere karşı uyanık olmalıyız"

104 emekli amiralin yayınladığı gece yarısı muhtırasının yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı ilk açıklamada söz konusu bildirinin art niyetli olduğunu belirterek, "Tartışmanın sebebi kesinlikle ifade özgürlüğü meselesi değildir. Buradaki isimlerin bir kısmı aynı görüşleri çeşitli medya mecralarında ve siyasi zeminlerde uzun süredir dile getirmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN'DAN KARARLILIK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yapılan değerlendirme toplantısının ardından AK Parti MYK toplantısına başkanlık etmişti. Erdoğan'ın burada yaptığı değerlendirmede kararlılık mesajı verdiği öğrenildi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Erdoğan'ın MYK toplantısında "Uyuyan hücre" uyarısı yaparak "Darbeci zihniyete karşı hükümet, siyaset ve toplum olarak bir bütün halinde mücadele etmeliyiz" dediğini yazdı.

Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli amirallerin bildirisi üzerine kapsamlı bir açıklama yaptıktan sonra, AK Parti’nin en yetkili karar organı olan MYK bildiriyi görüşmek üzere toplanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada, basın toplantısında açıkladığı metin doğrultusunda bir değerlendirme konuşması yapıyor. Ama oradan ayrı olarak kararlılık vurgusunda bulunuyor. Darbe imasında bulunan zihniyetle sonuna kadar mücadele etmekte kararlı olduğunu ifade ediyor. “Darbeci zihniyete karşı hükümet, siyaset ve toplum olarak bir bütün halinde mücadele etmeliyiz. Uyuyan hücrelere karşı uyanık olmak durumundayız” diyor."

SARIKLI AMİRAL İHRAÇ YOLUNDA

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sarıklı amiralin ordudan ihraç edilebileceğine dikkat çekti. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin sorularını yanıtlayan Akar, "Ama benim edindiğim izlenim, sarıklı amiral TSK’yı rahatsız etmiş. TSK’dan ihraç edileceği intibaı edindim" ifadelerini kullandı.