Erdoğan'dan İsrail'e tarihi ayar!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye 14 Mayıs 1950'den sonra 2023'te Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında demokrasinin gücünü tüm dünyaya göstermiştir. Anadolu insanının ferasetinden ve basiretinden nasip alamayanlar suçu kendinde aramayıp millette arıyor.

Türkiye Yüzyılı destanını Cumhur İttifakı olarak yazacağız. Sayın Bahçeli başta olmak üzere Cumhur ittifakımızdaki tüm ortaklarımıza şükranlarımızı sunuyorum.

"İttifaka katılmak isteyenlere kapımız açık"

Ülkenin ve milletin istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese, ortaklarımızın da rızası şartıyla Cumhur İttifakı'nın kapısı açıktır.

"Gazi Meclis'i sorguluyorlar"

Meclis çatısı altında niçin yer alamadıklarını sorgulamak yerine Gazi Meclis'i sorguluyorlar. Kimse hiçbir partiye veya adaya tıpış tıpış oy vermeyeceğini göstermiştir. Seçimden sonra olup bitenleri, verilen koltuk kavgalarını hep birlikte görüyoruz. Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin diyoruz. Biz milletin gücünden daha büyük güç görmedik, tanımıyoruz.

Kongre mesajı

AK Parti'nin gücü milletimizle olan gönül bağımızın gücü kadardır. Bu bağı ne kadar kuvvetli tutarak sandıkta o kadar yenilmez oluruz. Genel merkezimizle, kadın ve gençlik kollarımızla, belediyelerimizle bu gerçeği bir an bile aklımızdan çıkarmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Yerel seçimde Ankara ve İstanbul sinyali

2023 seçimlerine MKYK ve MYK ile hazırlanacağız. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yeni şehirlerle milletimizi gerçek belediyecilikle tanıştırana kadar bize durmak, duraksamak yok. Gönlüne girdiğimiz her vatandaşımız bizim için kazançtır. 2024 seçiminde şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturacağız.

Ekonomi başlığı

Her ülkenin kendi gerçekliklerine göre enflasyonda yüksek artışlar tüm dünyanın sorunudur. Biz de bu sorundan ciddi şekilde muzdaribiz. Üstesinden gelecek programlar hazırlıyoruz. Asla taviz vermeden enflasyonun üstesinden geleceğiz. Hükümet olarak aldığımız tedbirlerin karşılığını yavaş yavaş alıyoruz.

Emeklilere bayram ikramiyesi

Kasım ayının ortasında ödenecek şekilde bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiyesi yapmayı kararlaştırdık. Enflasyon farkı ve refah payını içeren düzenlemeleri yılbaşında yapacağız.

Terörle mücadele

Teröristlere nefes aldırmıyoruz. Hava harekâtı ve topçu birliklerimizle gerektiğinde kara unsurlarıyla da tepelerindeyiz. Bir süre önce başlattığımız hava operasyonlarını devam ettireceğiz.

"Devlet gibi davranmazsa örgüt muamelesi görür"

Sivillere yönelik hiçbir saldırıyı doğru bulmuyoruz, savaşın da bir ahlakı var. Çatışmalarda bu ilke açıkça ihlal edildi. Bu bir savaş değil katliamdır. Sivil insanları öldürmek ancak örgüt refleksidir. Devlet gibi davranmazsa örgüt muamelesi görür!

Uluslararası topluma mesaj

Filistin meselesinin çözümsüzlüğe mahkûm edilmesinin müsebbiplerinden biri de verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmeyen uluslararası toplumdur. Birleşmiş Milletler ve diğer kuruluşlar Filistin halkını tek başına bırakmış, ahde vefa göstermemiş, Filistinlilerin hak ve hukukunu koruyamamıştır. Biz bunu yeni söylemiyoruz. Daha önce BM kürsüsünden bu hakikatleri tüm dünyaya açıkça söyledim.