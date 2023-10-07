Erdoğan'dan emekli ve memurlara müjde açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde emekli ve memurlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli ve memurlarımıza açıklayacağız."