Erdoğan'dan dar gelirliye konut müjdesi!

Dar gelirli vatandaşların uygun şartlarla konuta ulaştırılabilmesi için "İlk Evim, İlk İş Yerim" başta olmak üzere birçok konut projesi tasarlanmıştı.

Hükümet, özellikle konut ihtiyacının artması ile konut fiyatlarındaki fahiş fiyat artışının ardından yeni sosyal konut projelerine hız vermişti.

Depremin de tetiklediği yeni konut ihtiyacına yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir müjde geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Orta Vadeli Programı'nda konuşan Erdoğan, "Konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirerek dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkanını artıracağız." ifadelerine yer verdi.