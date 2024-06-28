Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğa'ın açıklamaları şu şekilde:

"Yeni seslenişe gerek yok. Kentsel dönüşümün temelinde bu tür kaçak yapıların, zemin etütlerin yapılmadığı yerlerde kentsel dönüşüme gidelim ki işi sağlama bağlamış olalım. Kentsel dönüşümün altında yatan gerçek bu. Yıkılan binalarda sıkıntı bu. 3 kat kaçak yapılmış.

Ben belediye başkanlığından geldim. Bu tür şeyleri iyi bilirim. Bundan sonraki süreçte de kentsel dönüşümünde zemin etütlerinden başlayıp TOKİ'yle başarılı imtihan verdiysek, ülkemizin genelinde bu tür yapılar yaparak adımlarımızı atalım."

MHP LİDERİ BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME

"Devlet bey ile uzun süredir çalışmalarımız var. Görüşmelerimiz var uzun zamandır. Devam ettirdik, devam ettireceğiz görüşmelerimizi. Suistimale de fırsat vermeyeceğiz.

Devlet bey ile ülkemizin siyasi gelişiminde neler var, ne gibi tedbirler almak gerekir bunları değerlendirdik, görüştük.

Her görüşmemizde de 1 saat civarında bu değerlendirmeleri yapıyor ve adımlarımızı atıyoruz."

'SURİYE' AÇIKLAMASI

"Diplomatik ilişkilerin kurulmaması için hiçbir sebep yok. İlişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde devam ederiz.

Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz, hedefimiz asla olamaz çünkü kardeş topluluktur Suriye halkı. Ailece görüşmelerine kadar sayın Esed ile görüşmeler yaptık.

Yarın olmaz diye bir şey yok, yine olur."