Erdoğan'dan Astana'da diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi’nde enerji başlığı önemli bir gündem maddesi oldu.

Astana'da Gündem Enerji

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştirdiği ikili ve heyetlerarası görüşmelerde enerji alanında iş birliği imkanları ele alındı. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da mevkidaşı olan bakanlarla nükleerden doğal gaza, madencilikten kritik minerallere kadar geniş bir perspektifte ortak çalışma imkanlarını ele aldı.

Sinop için Görüşmeler Sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Devlet Başkanları Zirvesi’nde ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmede yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali’ni gündeme getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bütün arzumuz onu bir an önce devreye almak, bitirebilmek. Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Bu konuda ciddi adımlar atabileceğimize inanıyoruz. Bu konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız muhatabıyla görüşmelerini sürdürüyor.” ifadelerini kullandı.

Üçlü Zirve

Astana ziyaretinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile üçlü bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenka ile bir araya geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, bu görüşmelere de iştirak etti.

Çin İle Görüşmeler Sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana programı kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Bayraktar, görüşmeye ilişkin sosyal medyadan, “Çin ile nükleer, yenilenebilir enerji ve kritik mineraller başta olmak üzere enerji ve madencilik alanlarında gerçekleştirebileceğimiz iş birlikleri için görüşmelerimiz sürüyor.” mesajını paylaştı.

Enerjide İş Birliği

Bakan Bayraktar, zirve kapsamında Astana’da bulunan mevkidaşları ile de enerji ve madencilik özelinde toplantılar yaptı. Kazakistan Enerji Bakanı Almassadam Satkaliyev ile bir araya gelen Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından “Hidrokarbon başta olmak üzere enerji alanında geliştirebileceğimiz iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Ayrıca enterkonneksiyon hatlarının geliştirilmesinin bölgesel ve küresel ölçekte getireceği ortak faydayı vurguladık.” açıklaması yaptı.

Kritik Mineraller

Kazakistan’ın madencilikten sorumlu Sanayi ve İnşaat Bakanı Kanat Şarlapayev ile de görüşen Bakan Bayraktar, “Kazakistan’ın kamu ve özel sektör şirketleri ile başta kritik mineraller ve nadir toprak elementleri olmak üzere madencilik alanında Kazakistan’da ve ülkemizde gerçekleştirebileceğimiz iş birliklerini değerlendirdik.” ifadelerini kullandı.

Çin Devlet Başkanı ile Görüşme

Bakan Bayraktar, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in ev sahipliğinde Bağımsızlık Sarayı’nda düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Genişletilmiş Oturumu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın heyetine yer aldı.